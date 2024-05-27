В четвертый раз: 50-летний Константин Соловьев женится на молодой поклоннице
Актер Константин Соловьев женится в четвертый раз
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
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С последнего развода актера прошло всего полгода.
Актер Константин Соловьев, полгода назад ушедший от уже третьей по счету жены, публично заявил о том, что уже скоро поведет в ЗАГС свою новую возлюбленную.
В эфире одной из телепередач 50-летний Константин рассказал, как совсем недавно по работе приехал в поселок Ванино Хабаровского края, где ему вызвалась помочь юная девушка Валентина.
«Когда мы приехали, я увидел в машине организатора Валю, подумал, какая симпатичная девушка. Потом смотрю, Валя гладит-гладит, я остановился, у меня челюсть упала, сердце упало. Думаю, все, не могу я влюбился», — вспоминает Соловьев.
Сама же девушка рассказала, что на постоянной основе посещала все спектакли, проходившие в театре поселка, а с актером знакомиться и не планировала, так как думала, что он женат.
Как вспоминает Валентина, Соловьев долгое время ходил вокруг нее, не решаясь подойти, но в результате все-таки попросил номер телефона. После спектакля пара поужинала в ресторане, тогда девушка почувствовала себя достаточно комфортно рядом с актером.
Как стало известно, возлюбленные уже живут вместе, Константин даже сделал Валентине предложение руки и сердца и набил памятную татуировку — русалку, которая держит в руках сердце.
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