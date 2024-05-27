Масштабный сбой: когда клиенты СДЭК смогут получить свои посылки

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Пункты выдачи заказов до сих пор закрыты.

Один из крупнейших логистических операторов СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем, который не могут устранить второй день. В пресс-службе сервиса сообщили «БИЗНЕС Online», что штатная работа уже не за горами.

Россияне не могут получить свои посылки уже второй день — пункты выдачи закрыты. Не функционирует и сайт — накануне на главной странице было указано, что проводится профилактика систем. Однако решить проблему, очеивдно, пока не удалось.

В компании заявили, что уже почти устранили возникший сбой в работе сервиса.

«Мы делаем все возможное для оперативного решения ситуации и уже в ближайшее время вернемся к штатной работе наших сервисов», — пообещали в пресс-службе СДЭК.

Сроки решения в компании не назвали, но отметили, что постараются впредь не допускать подобного коллапса в работе сервиса. Стоит упомянуть, что СДЭК после масштабного сбоя так и не перешел на ручную обработку заказов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этом же месяце произошел другой технический сбой, но в этот раз у площадки «СПБ Биржа» — он привел к остановке торгов.