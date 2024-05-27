Китай ответил на призыв Зеленского к участию в «саммите мира» в Швейцарии

Фото: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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КНР всегда придерживался объективной и справедливой позиции по конфликту на Украине.

Пекин выступает за мирную конференцию, которую будет признаваться одновременно Москвой и Киевом. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Китай… поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — сказала он.

Мао Нин добавила, что КНР относительно кризиса на Украине всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также настаивал на содействии примирению и проведению переговоров.

Так дипломат прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к председателю КНР Си Цзиньпину принять участие в «саммите мира» по Незалежной, который пройдет в июне в Швейцарии.

Кроме того, Мао Нин заявила, что Китай призывает Соединенные Штаты глубоко задуматься и правильно оценить свою ответственность за эскалацию конфликта на Украине. Вашингтон также необходимо, по мнению Пекина, перестать клеветать, оказывать давление и без разбора вводить незаконные односторонние санкции.

Конференция в Швейцарии по Украине

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский позвал Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммит по Украине в Швейцарии. К слову, Вашингтон уже принял решение по участию в этой конференции.