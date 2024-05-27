Актера сериала «Мир Дикого Запада» Уэктора застрелили при попытке ограбления
В Лос-Анджелесе актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей
Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson; 5-tv.ru
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Американской знаменитости было всего 37 лет.
Актер сериалов «Мир Дикого запада» и «Мыслить как преступник» 37-летний Джонни Уэктор был застрелен при попытки злоумышленников ограбить его автомобиль. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление полиции Лос-Анджелеса.
Артист был смертельно ранен одним из трех грабителей. Джонни заметил преступников у его машины, которые пытались извлечь из нее каталитический нейтрализатор.
Мужчина предпринял попытку остановить преступников, а они в ответ открыли огонь. После грабители скрылись с места преступления, их продолжают разыскивать.
«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», — рассказал журналу агент актера Дэвид Шауль.
Уэктор был доставлен в местную больницу, где медики констатировали смерть.
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