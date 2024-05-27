Откуда не ждали: Евросоюз резко увеличил закупки российского железа, стали и алюминия

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Главными импортерами стали Бельгия и Германия.

Европейский союз в марте нарастил закупки железа, стали и алюминия из России. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на расчеты по данным европейской статистики. Отмечается, что закупки увеличились в связи с ростом спроса со стороны Бельгии и Германии.

Россия оказалась вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, экспорт удалось нарастить в 1,7 раза в месячном выражении, до 328 миллионов евро. С мая 2023 года этот показатель стал самым крупным.

Лидером по закупкам у России стала Бельгия. Брюссель нарастил импорт за март в 3,5 раза, до 130,5 миллиона евро. При этом отмечается, что Италия увеличила закупки до 85 миллионов евро, а Дания — до 35,1 миллиона евро. Крупнейшими покупателями также стали Чехия (23 миллиона евро) и Нидерланды (20 миллионов евро).

При этом поставки алюминия увеличились на 29%, до 91,4 миллиона евро. Главным покупателем стала Германия, нарастившая импорт в пять раз, до 22,4 миллиона евро. Еще в тройку лидеров вошли Испания и Польша.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии и России в части импорта. Среди прочего Европа намерена своими мерами остановить поставки люксовых автомобилей.