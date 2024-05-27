«Своя жизнь»: Волочкова отказалась поздравлять бывшего мужа с рождением сына
Волочкова отказалась поздравлять бывшего мужа Вдовина с рождением сына
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Неужели балерина до сих пор держит обиду на экс-супруга?
На днях в семье бизнесмена, а по совместительству и бывшего мужа Анастасии Волочковой, Игоря Вдовина произошло пополнение. Его жена, известная телеведущая Елена Николаева, родила на свет сына, которого пара решили назвать Романом.
«Поймался, который пихался. Сегодня ровно в 10 утра я второй раз стала мамой. Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Блондинчик! Но аппетит, как и у Александра — отменный. С первых секунд», — радуется уже выписавшаяся из роддома телеведущая.
А вот Волочкова радости за экс-супруга не испытывает. Как пишет VOICE, та в курсе о рождении Романа, однако поздравлять бывшего она не считает нужным.
«Не поздравила с рождением ребенка, потому что у меня своя жизнь, и его жизнь меня абсолютно и никак не интересует», — заявила звезда.
Такое решение нельзя назвать удивительным, ведь отношения бывших супругов далеки от идеальных. Например, Волочкова называет Вдовина альфонсом, утверждая, что тот брал у нее в долг и не возвращал крупные суммы денег, а также якобы настраивал ее собственную дочь Ариадну против матери.
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