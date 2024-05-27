«Она никак не заканчивается»: Петросян рассказал о книге, которую пишет 27 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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О чем произведение знаменитого юмориста?

Народный артист РСФСР Евгений Петросян пишет книгу уже на протяжении 27 лет. Об этом юморист рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Манюня: Приключения в Москве».

Произведение, над которым так долго трудится Петросян, называется «Альбом моей памяти». У нее нет конкретного жанра, о чем повествование, артист пока не говорит. Не исключено, что это будет его привычное юмористическое направление, сборник изречений, сочетающий в себе и элементы автобиографии.

Петросян признается, что столько лет не писал ни одну свою книгу, и собирается уже подводить ее к логическому завершению, однако эта часть и вызывает у него трудности.

«Но она никак не заканчивается. Черчилль говорил: «Книга, которую пишешь, она сначала становится твоим увлечением, потом она порабощает тебя и становится повелителем. Повелителем, который диктует свои правила». А Фолкнер говорил: «Я заставляю роман писаться самому», — сказал Петросян.

По мнению артиста, именно логика в произведении помогает все подводить к тому, как должно быть. Если получается чувствовать то, что необходимо сделать с художественной точки зрения, то книга сама заставляет писателя действовать.

Когда поклонники смогут увидеть готовое произведение автора, пока остается секретом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евгений Петросян впервые выступил с сольным концертом после госпитализации.