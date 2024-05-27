Прокуратура Москвы запросила 7 лет колонии для предпринимателя Гошина

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Бизнесмена обвиняют в попытке хищения чужих двух зданий спортивного комплекса в столице.

Прокуратура потребовала от Головинского районного суда приговорить к семи годами колонии предпринимателя Александра Гошина, владельца крупной юридической фирмы «Гошин Групп» и компании «АСБ Рекордс» — производителя систем безопасности. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Прокуратура потребовала приговорить подсудимого к семи годам колонии общего режима, а защита, настаивающая на абсурдности обвинения, — полностью его оправдать», — говорится в публикации.

Гошин обвиняется в особо крупном мошенничестве и покушении на особо крупное мошенничество. Представитель московской прокуратуры в ходе прений сторон заявил, что считает вину подсудимого абсолютно доказанной в ходе судебного разбирательства. В этой связи попросил приговорить Гошина к семи годам колонии. Представители потерпевшего поддержали это требование.

Расследование в отношении Гошина началось в ноябре 2022 года. В частности, его обвиняют в попытке хищения чужого имущества в виде двух зданий спортивного комплекса в Москве, а также краже 20 тысяч долларов США у уроженца Чечни Тимура Халидова. Общая сумма ущерба составляет 362 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве арестовал брата главы Ингушетии по подозрению в мошенничестве. В доме Магомед-Башира Калиматова прошли обыски в рамках дела о хищениях из Пенсионного фонда. Известно, что он прежде руководил почтовым управлением республики.