«Жертвы украинской агрессии»: в ЛНР нашли захоронения мирных жителей

Фото: Reuters / NICOLAS COPERNICUS UNIVERSITY IN

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Каждый день специалисты получают новые данные о погибших из-за действий киевского режима.

С 2021 года извлечено более 1,2 тысяч мирных жителей, погибших из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Нашли их члены межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии (МРГ). Об этом сообщила руководитель данной группы, омбудсмен ЛНР Анна Сорока в беседе с ТАСС.

«На 1 мая 2024 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти, подняты останки 1 209 жертв украинской агрессии. Идентифицировано более 55%», — сказала она.

Работы по идентификации останков продолжаются, каждый день МРГ получает новые данные, которые позволяют родным и близки почтить память погибшего у точно установленного места захоронения, а также получить положенные документы и выплаты.

Сорока также добавила, что поправки в закон России о государственной геномной регистрации близких родственников людей, которые пропали без вести, должны ускорить процесс идентификации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, на телах обнаружены следы пыток.