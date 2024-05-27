С Днем Рождения! 321 год исполняется Санкт-Петербургу

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Жителей и гостей Северной столицы ждет насыщенная программа из фестивалей и концертов.

Санкт-Петербург сегодня отмечает День Рождения. Городу на Неве исполняется 321 год. Жителей и гостей Северной столицы ждет насыщенная праздничная программа, которая продлится целую неделю.

Старт ей дадут, по традиции, у Медного всадника. К знаменитому монументу возложат цветы, после чего по всему городу начнутся концерты, фестивали и торжественные церемонии.

Одна из них пройдет в Мариинском дворце — там наградят Почетных граждан Санкт-Петербурга. А на Соборной площади — выступят детские и юношеские духовые оркестры, свое мастерство покажут более 600 участников.

Другими яркими событиями станет парад ледоколов, палубы которых на несколько дней станут музеями под открытым небом, а также большой гала-концерт на Дворцовой площади — он состоится уже в эту пятницу.