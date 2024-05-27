Наушники и маска: как складывается интимная жизнь сиамских близнецов Хенсел

Фото: Instagram* / abbyandbrittany

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Недавно одна из сестер вышла замуж.

За историей сиамских близнецов Эбигейл и Бриттани Хенсел уже долгое время наблюдает весь мир. Сросшиеся сестры родились в 1990 году в США и уверяют, что живут полноценной жизнью, хоть она совсем не похожа на жизнь обычного человека. Одно тело на двоих не помешало Эбигейл выйти замуж и даже вести интимную жизнь, передает Woman.ru.

Избранником 34-летней Эбигейл Хенсел стал медработник Джошуа Боулинг, у которого есть ребенок от предыдущего брака. Свадьбу необычная пара сыграла в 2021 году. Но заявить об этом решилась только несколько лет спустя. На них сразу посыпалось множество вопросов: можно ли считать Джошуа двоеженцем, как живет с этим вторая сестра и есть ли интим у влюбленных.

Эбби и Бриттани рождены сиамскими близнецами-дицефалами. У женщин общий кровоток и общие органы ниже таза. Однако у каждой свое сердце, желудок, легкие, а также позвоночник и спинной мозг. У каждой из близняшек по своей руке и ноге. Они самостоятельно контролируют собственные конечности и чувствуют прикосновения только к своей половине тела.

Сестры ощущают себя совсем разными людьми, и их личная жизнь этому подтверждение. Профессор клинической медицины и биоэтики Элис Дрегер объяснила, как сиамским близнецам вести интимную жизнь, если репродуктивные органы у них общие.

Все дело в голове. Мозг у каждой близняшки свой и Бриттани старается переключить внимание в момент близости, стараясь абстрагироваться.

Сама Эбигейл Хенсел однажды проронила: когда она тесно общается с возлюбленным, ее сестра надевает повязку для сна на глаза и громко включает музыку в наушниках. В общем, сестры находят способы уважать право друг друга на приватность.

Ранее 5-tv.ru рассказал об истории сиамских близнецов, одна из которых смогла родить.