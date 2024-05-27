В Грузии началась процедура преодоления вето президента: что известно

Фото, видео: Zurab Tsertsvadze / ТАСС; 5-tv.ru

Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями, если закон об иноагентах все же будет принят.

В столице Грузии неспокойно — сегодня парламент страны запустит процедуры по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, обязывающий СМИ и НКО отчитываться о зарубежном финансировании. Для этого нужно собрать большинство голосов депутатов, которое у правящей партии есть.

Парламентарии уже дали понять, что намерены продавить этот документ, несмотря на угрозу санкций со стороны США и протестов оппозиции. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев выяснял, сумеет ли «Грузинская мечта» выдержать напор внешних сил.

Под звездно-полосатыми флагами участники «марша свободы» отмечают главный государственный праздник — День независимости Грузии. Звучит гимн Евросоюза.

Море людей с фонариками в руках движется в этот раз не к парламенту, а от него. На проспекте Руставели проходят мероприятия, посвященные Дню Независимости.

Там установлена сцена, работают тематические площадки, открыта выставка цветов. Поэтому марш свободы отправили в прямо противоположном направлении — в сторону парка Ваке. Демонстранты дошли до финальной точки и на ней оппозиционеры проводят митинг.

Главное требование — отменить закон об иноагентах. Уже сегодня комитет парламента по юридическим вопросам начнет процедуру преодоления вето президента.

«Сохранение нашего европейского пути — краеугольный камень этого решения. Сегодня, когда над нами нависает призрак России, партнерство и сближение с Европой — это истинный путь к сохранению и укреплению нашей независимости и мира», — заявила президент Грузии.

Само голосование на пленарном заседании пройдет 28 мая. Чтобы закон окончательно утвердили, минимум 76 депутатов из 150, должны нажать зеленую кнопку.

«Все государства, защищающие свой суверенитет, примут законопроект такого рода. Более того, председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен несколько дней назад объявила, что борьба с иностранным влиянием, в особенности в преддверии выборов, — это важное направление», — сказал депутат парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.

Закон об иноагентах, из-за которого уже два месяца не стихают протесты, обязывает некоммерческие организации и СМИ регистрироваться в госреестре, если 20% доходов на их счета поступили из-за рубежа. Раз в год такие НКО должны заполнять декларацию и отчитываться, откуда пришли деньги и на что их потратили.

«Туда заходят бесконтрольные деньги. И когда такие большие деньги крутятся, наличные, это всегда опасно, для любой страны. Это подрыв суверенитета и независимости любой страны», — отметил Международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

В Евросоюзе тем временем заявляют, что, делая прозрачной работу НКО, Грузия закрывает себе дорогу в ЕС, а Соединенные Штаты в случае принятия закона обещают пересмотреть двусторонние отношения с Тбилиси.

«Аналогичные законы в странах Евросоюза гораздо более строгие. Почему поднялся такой ажиотаж именно вокруг Грузии? Причина очевидна — слишком многие страны не воспринимают нас как полноценное государство, а видят в нас лишь колонию, которая должна выполнять приказы, поступающие извне», — обратил внимание председатель партии «Сила народа» Созар Субари.

Во время пленарных заседаний протесты у стен парламента могут разгореться с новой силой. После массовых выступлений на Дне Независимости митингующие не стали долго задерживаться на улицах, а разошлись по домам. Возможно, чтобы хорошо выспаться и набраться сил перед сегодняшней ночью.