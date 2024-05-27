Над Краснодарским краем уничтожили четыре дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Средства ПВО успешно выполнили свои задачи, уточнили в Минобороны России.

Украинские боевики попытались атаковать с применением беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика. Российские силы противовоздушной обороны сбили вражеские дроны. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Все БПЛА подавлены силами ПВО. В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — написал он.

Предварительно, известно, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале передала об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе над Краснодарским краем. Вместе с тем силы ПВО сбили над Орловской областью шесть дронов ВСУ, а над Брянской и Белгородской — по одному.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Брянской областью уничтожены два украинских дрона. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет.