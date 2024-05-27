Средства ПВО за ночь уничтожили 12 украинских дронов над регионами России

Фото: © РИА Новости

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Больше всего вражеских беспилотников отмечено в Орловской области.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) только за ночь уничтожили не менее 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

Больше всего вражеских украинских дронов было отмечено в Орловской области — шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены и перехвачены, сообщили в ведомстве. Далее четыре БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, а также по одному над Брянской и Белгородской областями.

Стоит упомянуть, что до этого губернатор Брянской области сообщал, что ПВО уничтожили не один, а два БПЛА. Он также подчеркнул, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские зенитчики отбили массированную атаку беспилотников ВСУ, которая бала направлена на Крым и Белгородскую область.