В Армении с раннего утра проводятся протестные акции оппозиции

Фото: Александр Патрин / ТАСС

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Участники требуют отставки действующего премьера страны, а также прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном.

В Армении участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, начали перекрывать дороги. Возглавляет оппозиционное движение архиепископ Баграт Галстанян. Об этом сообщается в Telegram-канале оппозиции Србазан пайкар» («Священная борьба»).

В частности, протестующие заблокировали автомагистраль в Иран на участке города Аштарак. Также перекрыты улицы в самом Ереване.

С четверга, 9 мая, на Площади Республики в Ереване проводятся митинги возле здания правительства Армении. Люди требуют отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи ряда приграничных территорий азербайджанской стороне.

Протестное движение возглавляет глава движения «Тавуш во имя родины», архиепископ Баграт Галстанян. Позднее стало известно, что в Ереване задержали более 100 участников акции протеста, которые требуют отставки Пашиняна.

В тот же день оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна. Архиепископ перед этим призывал премьера подать в отставку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку в городе Ванадзор. Путь он продолжит на машине. Это произошло после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси.