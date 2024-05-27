«Я была влюблена смертельно»: Меньшова призналась в абьюзивных отношениях

Актриса Юлия Меньшова призналась, что у нее в юности были абьюзивные отношения

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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В молодости будущая звезда была без ума от парня, который был старше ее на пять лет.

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова призналась, что состояла в абьюзивных отношениях, о чем она рассказала во время собственного шоу на You-Tube.

Актриса театра и кино не сразу нашла мужчину, с которым она смогла построить полноценные отношения. Меньшова заявила, что ее самая первая любовь неразрывно связана с токсичным абьюзером — все произошло, когда будущей звезде было 17 лет, а парень оказался старше ее на пять лет и обладал исключительными навыками манипулирования.

«Безусловно, сегодня я понимаю, что это был несчастнейший человек, у которого такая была модель в семье», — объяснила Меньшова.

Подобный факт знаменитость объяснила тем, что у ее парня был «очень-очень» агрессивный отец. Причем Меньшова призналась, что была «влюблена смертельно» в своего партнера недолго, в итоге роман оборвался по ее волевому решению.

Сейчас телеведущая Юлия Меньшова почти 25 лет находится в браке с актером Игорем Гординым, у них двое детей — сын Андрей и дочь Таисия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Меньшова вернется на телевидение в качестве ведущей — первый выпуск ее собственного шоу ожидается уже в следующем месяце.