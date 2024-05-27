«Учит своих сверстников»: Евгений Петросян о сыне-вундеркинде

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Культурные качества ребенку прививает его мама Татьяна Брухунова.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян поделился, что его четырехлетний сын Ваган растет очень театральным человеком, а также культурным несмотря на малый возраст, об этом он рассказал 5-tv.ru

На премьеру фильма Петросян сына брать не стал из-за возрастного ограничения: для детей от шести лет. Но вместе с этим подчеркнул творческий характер ребенка, который стал проявляться уже сейчас. Возможно, Ваган пойдет по стопам знаменитого отца, для этого у него есть все задатки.

«Мой сын очень театральный человек. Он уже очень много спектаклей посещал. И учит своих сверстников как надо вести себя в зале», — сказал артист.

Он с нескрываемой гордостью отметил, что ребенок уже многое ловит на хочу и растет очень смышленым.

По словам юмориста, такие качества мальчику прививает по большей части его мама Татьяна Брухунова, которая сейчас воспитывает и младшую дочку Матильду.

Евгений Петросян дебютировал в кино и сразу в главной роли. Знаменитый 78-летний юморист снялся в фильме «Манюня: Приключения в Москве». Вместе с актрисой Джульеттой Степанян он посетил премьеру проекта Дениса Гуляра.

Артист согласился сыграть одну из главных ролей, потому что, во-первых, фильм семейный, а во-вторых, Петросяну подходили сроки съемок. Также он признался, что захотел попробовать что-то новое в своем творческом направлении.

«Как говорится „звезды сошлись"», — пошутил артист.

Петросян не столкнулся с трудностями во время съемок картины. По его мнению, все благодаря опыту и профессионализму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что молодая супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вспылила из-за хейтеров.