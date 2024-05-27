Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО

Фото: Telegram / Глава городского округа Большой Камень / abushaevrustiam

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В 2023 году против него было возбуждено уголовное дело, но позднее он отправился на фронт, где возглавил батальон «Тигр».

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне спецоперации, награжден Орденом Мужества. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Вчера был награжден государственный наградой, Орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!» — написал Абушаев.

Весной 2023 года на Абушаева было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он причастен к мошенничеству с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. Он был объявлен в розыск и заочно арестован.

Однако позднее Абушаев отправился в зоне СВО, где возглавил батальон «Тигр». Приморский краевой суд отменил постановление о его аресте. В дальнейшем аналогичные решения были приняты в отношении расследования уголовного дела и розыска.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» особо отличившимся участникам СВО. Он поблагодарил военнослужащих за труд и пожелал новых побед.