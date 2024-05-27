Президент Эстонии мечтает «поставить Россию на колени»

Президент Эстонии Карис: нужно поставить РФ на колени для переговоров по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Алар Карис уверен, что без этого не стоит и думать о мирных переговорах по конфликту на Украине.

Президент Эстонской республики Алар Карис заявил, что мирные переговоры по Украине невозможны без остановки российской военной машины, о чем лидер страны рассказал в интервью финскому изданию Yle.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени», — подчеркнул Карис.

Только после этого можно серьезно говорить об урегулировании украинского конфликта, указал лидер страны. Причем Карис признал, что не он принимает решения об отправке эстонских военных на Украину, а парламент, тем самым уклонившись от ответа. А последней якобы нужны не западные военные, а новые поставки вооружений.

Президент Эстонии уверен, что санкционное давление на Россию стоит продолжить, чтобы россияне почувствовали, что нужно что-то менять. Стоит упомянуть, что дискуссии об отправке военного контингента НАТО на Украину начались после высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее 5-tv.ru писал, как французский лидер заявил, что сейчас Европа переживает экзистенциальный момент и может прекратить свое существование.