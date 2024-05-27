Восприняли в штыки? Мария Погребняк поделилась реакцией детей на ее жениха

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Избранник не претендует на роль отца для сыновей невесты.

Блогер Мария Погребняк поделилась реакцией своих детей на то, что она скоро снова выходит замуж, об этом модель сообщила в своем Telegram-канале.

У Марии трое сыновей от прошлого брака с футболистом Павлом Погребняком: Артем, Павел и Алексей. И все отреагировали очень спокойно на то, что у них появится отчим. Они поздравили и порадовались за свою маму.

По словам звезды, несмотря на то, что много случаев, когда дети негативно воспринимают появление другого мужчины в семье, у них все прошло гладко и мирно. Погребняк уверена, что это благодаря ее воспитанию, она достаточно открыта и честна с сыновьями, поэтому им нет причин бояться быть обделенными вниманием.

«Плюс и в том, что мои дети не ограничены в общении с отцом, и я никогда не позволяю им усомниться, что их папа лучший, что он также сильно их любит. Значит, они понимают, что мой мужчина не претендует на место их отца», — рассказала блогер.

Новым избранником Марии Погребняк стал бизнесмен Игорь Головинский, лицо которого она продолжает скрывать на их совместных фотографиях из-за нежелания самого жениха стать публичной персоной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что знаменитая блогер Мария Погребняк рассказала, как зарабатывала в 16 лет.