Над Брянской областью уничтожены два украинских дрона

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью два БПЛА, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), о чем в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил губернатор Брянской области.

Отмечается, что беспилотники были сбиты над Брасовским и Севским районами Брянской области — никто не пострадал, разрушений также нет. Губернатор отметил, что на месте уже работают экстренные и оперативные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью.