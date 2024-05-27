Один человек погиб после атаки беспилотника на АЗС в Орловской области

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Еще трое были ранены.

В результате массированной атаки на Орловскую область один беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города», — написал в своем Telegram-канале Клычков.

В этот момент на территорию АЗС упал второй беспилотник. В результате погиб водитель восьмой областной пожарной части. Еще три сотрудника пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные органы и полиция. Все необходимые меры предпринимаются, заключил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Например, только 25 мая над Белгородской областью были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire.

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