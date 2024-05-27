У самих нет: дефицит взрывчатки в Европе затруднил оказание помощи Украине

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Куда европейцы все потратили?

Дефицит взрывчатых веществ мешает Европе наращивать производство снарядов для Украины, сообщил британский журнал The Economist. Поэтому Европа сейчас пытается отчаянно увеличить и так незначительное производство артиллерийских снарядов и ракет.

«Самым уязвимым направлением является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь: нехватка взрывчатых веществ», — отметили журналисты.

Все это сильно выводит из себя европейских политиков. Ведь они рьяно желают помогать киевскому режиму, а нужное количество снарядов Киев получить не сможет.

К слову, после окончания холодной войны многие предприятия по производству взрывчатки закрылись из-за снижения спроса на оружие. К примеру, в Великобритании последний завод закрылся в 2008 году, а на данный момент последний крупный производитель тротила в ЕС базируется на севере Польши. В Венгрии же начали строительство нового завода. Он начнет работу лишь в 2027-м.

В целом же, среди проблем, с которыми сталкивается индустрия взрывчатки в Европе, издание выделило нехватку квалифицированной рабочей силы, а также ключевого сырья.

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