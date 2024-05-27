Конкуренция музеям: как проходит конкурс «Портрет Эрмитажного кота»

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В нем приняли участие рисунки школьников из всех регионов страны.

Главные кошки России отметили свой профессиональный праздник. В Санкт-Петербурге отпраздновали День Эрмитажного кота, который давно стал традицией.

Одна из основных частей программы — награждение участников Всероссийского конкурса детских рисунков с изображением обитателей музея. Составить конкуренцию великим полотнам Эрмитажа смогли десятки ребят со всей страны. У кого получилось лучше, выяснила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Большинство из этих ребят ни разу не были в Эрмитаже, но их работы уже здесь: 64 портрета местных хвостатых охранников.

«Я взял со своего кота эскиз, потому что он у нас всегда считает, что это мы у него живем, а не он у нас. Ловит хорошо очень мышей, ящерок на даче. Я решил его изобразить», — участник конкурса «Портрет Эрмитажного кота — 2024» Руслан Жаумбаев.

Кот-экскурсовод, кот-помощник директора Эрмитажа, кот-слесарь и даже кот-защитник Родины — рисовали ребята сами, но образы многие сочиняли всей семьей.

«Когда он жил в Эрмитаже, он приходил к атлантам, чтобы играючи держать небо вместе с ними, а когда он оказался в зоне боевых действий, он присоединился к своим боевым товарищам и поддерживает мирное небо уже над всей нашей страной», — говорят родители одного из участников конкурса Ирина и Мстислав Чупиковы.

Конкурс «Портрет Эрмитажного кота — 2024» стартовал на международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие ежегодное, но в этот раз масштабы уникальны: работы ребята прислали из каждого региона страны.

«Работы художников Донецкой области — великолепны, там прекрасная художественная школа. Луганской области — великолепны. Ростов был потрясающий. Если посмотреть любую область — они потрясающие были. Симферополь — прекраснейшие работы!» — говорит пресс-секретарь Эрмитажных котов Мария Халтунен.

Десятки тысяч участников — и только 64 финалиста. Их пригласили в северную столицу: посетить Эрмитаж, Мариинский театр и музей РЖД — главного партнера проекта.

«Такая огромная возможность сюда приехать, в Санкт-Петербург, в культурную столицу России, все посмотреть! Мы уже успели походить, посмотрели архитектуру, храмы. Я всему буду рада!» — говорит участница конкурса Доминика Кутешонкова.

Но главные подарки, конечно, ждут победителей. Три лучшие работы украсят стены домов в Донецке, Луганске и международном детском центре «Артек».

«Я очень волновалась, все работы были очень красивыми, и это было настолько неожиданно, я просто в шоке от этого события!» — говорит победитель конкурса, жительница Донецка Мария Руцинская.

А еще Мария Руцинская, как и другие победители, поедет на смену в «Артек». Рисунки финалистов также передадут Донецкому республиканскому краеведческому музею, а дополнительные тиражи отправятся в военные госпитали.

«Казалось бы, что такого: ты нарисовал кота. Ну, ничего же в общем сложного, у всех у нас есть кот, и все мы в детстве его рисовали. А здесь бабах — и благодаря тебе взрослые люди могут сделать хорошие, добрые вещи для других взрослых. Ребята становятся частью очень большой, такой доброй истории, потому что мы буквально доставляем улыбки тем людям, которым они нужны», — сообщил руководитель Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Особенный подарок от Эрмитажа — 19 работ финалистов выставлены в Иорданской галерее: видеть их могут все посетители музея.

Выставку своих работ юные художники открывают сами, на память у каждого останется отрезок эрмитажной ленты. Ну, а дальше в программе — знакомство с теми, кого они изображали на своих работах: пушистыми стражниками главного музейного комплекса Петербурга.