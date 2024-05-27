«Превратится» в женщину: чем для мужчины опасно злоупотребление пивом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Напиток, сваренный по старинному рецепту, таит в себе немало опасностей для здоровья представителей сильного пола.

Злоупотребление пивом грозит мужчине гормональным сбоем и началом развития организма по женскому типу. Об этом предупредил преподаватель Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам эксперта, представители прекрасного пола при чрезмерном употреблении пива могут заметно набрать вес и столкнуться с ожирением и метаболическим синдромом. Кроме того, увлечение хмельным повышает риск бесплодия и сахарного диабета второго типа.

«Также из-за солей тяжелых металлов в пиве у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит „превращением“ в женщину и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие», — заявил врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что литр водки, употребленный в течение часа может убить человека. Такую дозу печень может не выдержать, так как ее максимум - 120 миллиграмм этилового спирта.