Только с разрешения: в России могут измениться правила продажи автомобилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

Какие нововведения стоит ждать владельцам машин?

В Госдуме рассматривают нововведение, которое затронет процедуру продажи автомобилей. Депутаты хотят запретить продавать машины без согласия мужа или жены, по аналогии с недвижимым имуществом.

Эксперты уверены, что благодаря этому судебных споров между супругами станет меньше, а новые покупатели авто будут уверены в чистоте сделки. В деталях инициативы разбиралась корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

Житель Петербурга Кирилл Легоньков — приложил к судебному иску видео, где в кадре говорит жене, что он против продажи автомобиля.

Супруги прожили 13 лет в браке, у них детей. И вот год назад жена Кирилла заявила, что хочет развестись. Затем, не дожидаясь самого развода, забрала себе — де-юре и де-факто — единственную, совместно нажитую машину.

«Машина была оформлена на супругу. Захожу в какой-то день на сайт ГИБДД, и смотрю, что собственность на машину уже оформлена на другого человека. И увозит ее в паркинг автосалона — сотрудник автосалона, где работает моя супруга. Доступ к машине мне преграждают, я вызываю полицию, но полиция ничем не помогла мне», — говорит Кирилл Легоньков.

Теперь — судебные иски. Но вернуть машину или хотя бы часть денег — не так просто.

В статье 35 Семейного кодекса РФ — именно она регулирует правила владения и распоряжения общим имуществом супругов — указано: «При совершении одним из супругов сделки предполагается, что он действует с согласия другого супруга». Получается, что муж или жена дают одобряют сделку априори. Именно в эту часть Семейного кодекса законодатели хотят внести изменения.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что продать недвижимость без нотариального согласия супруга невозможно. А автомобили зачастую сопоставимы с квартирами по стоимости. Например, внедорожник может стоить 17 миллионов рублей, на эти деньги вполне можно купить хороший загородный дом в Подмосковье.

Если законопроект примут, перед продажей автомобиля семейной паре придется идти к нотариусу.

«Один из супругов прежде, чем захочет продать автомобильное средство, будет просить супруга писать согласие в письменной форме», — говорит нотариус Дмитрий Точкин.

Чем дороже становятся автомобили, тем яростнее бывшие супруги делят так называемое «движимое» имущество, отмечают адвокаты по семейному праву. И поддерживают законодательную инициативу: судебных споров станет меньше, как и опасностей для покупателя на вторичном авторынке.

«Вы собрались покупать машину, нашли продавца. Покупаете у него машину, предположим. Потом через какое-то время вы получаете повестку в суд от бывшей супруги своего продавца, о том, что это транспортное средство было куплено за счет совместно нажитых супружеских средств, и предлагает вам выплатить ей половину денежных средств», — говорит адвокат Ирана Зуева.

Изменения, если будут приняты, коснутся также совместно нажитых мотоциклов, мотовездеходов и снегоходов. Без полученного согласия супруга или супруги любую сделку станет гораздо проще расторгнуть в суде.