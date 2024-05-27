Справедливый расчет? УК хотят запретить устанавливать тарифы за содержание домов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Стоимость работ будут определять с учетом технической документации, а не только по предложению обслуживающих организаций.

Управляющим компаниям хотят запретить единолично устанавливать тарифы за содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Как выяснили «Известия», законопроект с поправками в Жилищный кодекс внесут в Госдуму сегодня. Согласно нему, стоимость работ будут определять с учетом технической документации, а не только по предложению обслуживающих организаций, которые могут завышать цены.

Однако из сопроводительных документов пока не ясно, кто именно будет заниматься установкой справедливого тарифа. Кроме того, эксперты не уверены, что управляющие компании согласятся работать по таким расценкам и это не скажется на качестве обслуживания и безопасности зданий.