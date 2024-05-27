Израильские войска нанесли удар по палаточному лагерю в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / Mohammed Salem; 5-tv.ru

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По предварительным данным, жертвами атаки стали 35 палестинских беженцев.

Как минимум 35 человек стали жертвами израильской воздушной атаки на город Рафах в секторе Газа. По сообщениям местных СМИ, большинство из них — женщины и дети,

В Израиле уже заявили, что их авиаудары были направлены исключительно на объекты ХАМАС в городе и рядом с ним. Так, массированной бомбардировке с воздуха подвергся крупный палаточный лагерь палестинских беженцев к северо-западу от Рафаха. Самолеты выпустили по гуманитарной зоне, которая до сих пор считалась безопасной, сразу несколько ракет. Возник сильный пожар.

Новую военную операцию ЦАХАЛ начал после первой за четыре месяца ракетной атаки с территории сектора Газа. Как минимум восемь ракет были выпущены по центральным районам Израиля.

Часть ракет перехватила система ПВО «Железный купол», но как минимум три из них долетели до жилых кварталов и вызвали панику среди местных жителей. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.