Добро пожаловать: как прошел первый день визита Путина в Ташкент

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Российский лидер примет участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Владимир Путин накануне вечером прилетел в Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева. Российский лидер проведет там два дня. Это его третья международная поездка и второй государственный визит после вступления в должность.

Среди прочего стороны обсудят поставки газа и строительство в республике атомной электростанции. Однако этим программа визита Путина не ограничится. Подробности рассказал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Государственный визит главы России — это повод заново убрать и без того очень ухоженный Ташкент. Цветы на клумбах высаживали чуть ли не до самого момента прилета Владимира Путина — важного для страны гостя.

Экраны с текстом «Добро пожаловать в Узбекистан, ваше превосходительство, многоуважаемый Владимир Путин!» появились на пути следования президентского кортежа. Как с одной, так и с другой стороны дороги. И в разных направлениях тоже — для того, чтобы Владимир Путин, проезжая, точно увидел это приветствие.

В центре города в цвета флагов разукрасили здания. В аэропорту, помимо почетного караула, на ковровой дорожке российского президента встречал лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев с букетом алых роз.

После главы отправились в парк «Новый Узбекистан». Здесь Владимир Путин возложил венок к монументу независимости, потом выслушал рассказ об истории республики с древнейших времен, о походе Македонского по землям Средней Азии и территориям нынешнего Узбекистана. Затем подробно рассказали о том, каким станет Ташкент через несколько лет.

«Чтобы история осталась, и одна из улиц нового Ташкента будет называться «Санкт-Петербург», — предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Отлично! Будет самой красивой», — отметил Путин.

От этого визита ждут многого. В программе — обсуждение политических, гуманитарных вопросов и торгово-экономических, само собой. Доля России во внешней торговле Узбекистана занимает 15% и продолжает расти.

Наша страна инвестирует, увеличивает сюда поставки газа, собирается строить в Узбекистане атомную электростанцию. А Узбекистан обеспечивает РФ овощами и фруктами. На недавних переговорах в Москве лидеры об этом вспоминали.

На ташкентском рынке капуста, о которой говорил лидер Узбекистана, стоит пять тысяч за штуку. Речь о национальной валюте, в рублях цена гораздо ниже — примерно 40 рублей, а другая примерно 70–80 рублей. По 80 рублей за килограмм помидоров, по 30 рублей за луковицу чеснока.

Цены на фрукты тоже удивляют. Клубника, выращенная своими руками под Ташкентом, — по 200 рублей. Здесь уже сезон, надо продавать побыстрее — в жару хранится плохо.

Черешню здесь специально накрывают марлей для того, чтобы в довольно жестких погодных условиях Ташкента она сохраняла товарный вид. Но можно накрыть тутовник листьями, он тоже очень долго будет свежим.

Это, впрочем, не единственные точки для сотрудничества. В Ташкенте пройдет Совет регионов России и Узбекистана. Больше двух десятков наших губернаторов участвуют. Новгородцы, к примеру, среди прочего планируют открыть совместное предприятие по выпуску бионических протезов.

«Делать экзоскелеты, обеспечивать подвижность людям с ограниченными возможностями. Компания, которая занимается этим у нас, открыла представительство и сборку таких протезов в Ташкенте», — рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Совет регионов собираются посетить и президенты двух стран. Это станет одним из многих пунктов насыщенного событиями политического дня.