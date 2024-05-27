Не примут: Шольц отказал Украине во вступлении в НАТО в ближайшие 30 лет

Канцлер Германии Шольц: Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет

Фото, видео: HANNIBAL HANSCHKE / ТАСС; 5-tv.ru

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Немецкий канцлер также отказался передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал неожиданное признание и заявил, что на самом деле никто на Западе не собирается принимать Украину в НАТО.

«Вы знаете, что были приняты решения на разных уровнях. Не может идти и речи о вступлении Украины в НАТО ни в ближайшей перспективе, ни, с высокой долей вероятности, даже в течение 30 лет. Я об этом всегда прямо говорил», —сказал Шольц.

Немецкий канцлер также отказался передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, немцы не смогут контролировать их применение, не отправив в помощь украинцам своих военных. А это будет означать прямое участие Германии в конфликте, что для Берлина недопустимо.

Также Шольц выступил против использования западного оружия Киевом для ударов по территории России. С таким призывом на выходных выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, и его раскритиковали многие европейские союзники.

Быть осторожнее с такими заявлениями посоветовала Йенсу Столтенбергу и премьер Италии — Джорджа Мелони. Вице-премьер Италии Матэо Сальвини призвал Столтенберга либо извиниться за свои высказывания, либо немедленно уйти в отставку.