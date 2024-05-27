Мощь нашей армии: как российские «Ураганы» наносят удары по позициям ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Смертоносные и разрушительные снаряды РЗСО накрывают площадь в пять футбольных полей.

В зоне спецоперации активно работают расчеты РСЗО «Ураган». Артиллеристы постоянно наносят удары по тылу противника, не давая ему перегруппироваться и пополнить запасы снарядов.

При этом действовать российским бойцам приходится крайне оперативно, чтобы самим не попасть под ответный огонь боевиков. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Перед выездом на боевую обязателен командирский обход. Мотор, двигатель, ходовая — взводный обращает внимание на каждую деталь. Там, где они окажутся уже через полчаса, любая ошибка — фатальна.

Механик-водитель жмет на газ, что есть сил. «Ураган» едет по открытой местности. Нужно проскочить опасный участок как можно быстрее.

Сегодня все цели реактивщиков — во вражеском тылу под Великой Новоселовкой. Нужно прервать ротацию ВСУ, а заодно ударить по замаскированной бронетехнике. Но и бойцам ВС РФ не помешает дополнительная защита от тех же дронов.

Смертоносные и разрушительные снаряды «Урагана» накрывают площадь в пять футбольных полей, уничтожая тыловые части ВСУ. Артиллеристы из Бурятии меняют позицию и уже в темноте наносят ответный удар.

Достаточно трех залпов. Первый — пристрелочный, два других — на поражение. Ответить врагу нечем.

«Сейчас может у них сил и средств не хватает. И либо вовремя не могут ответить, так как мы работаем уже как роботы, на автомате: все быстро, четко, слажено», — говорит командир взвода с позывным «Кетой».

Бежать некуда, прятаться — бессмысленно. Особенно когда к канонаде реактивной артиллерии присоединяются тяжелые огнеметные системы.

Российские военнослужащие сейчас стягивают всю тяжелую технику к линии боевого соприкосновения на южно-донецком фронте. Помимо «Градов» и «Ураганов» в соседней лесополосе на замаскированной позиции находится и «Солнцепек-2», готовый в любую секунду выехать для выполнения боевой задачи.

Мощь «Солнцепека», как и того же «Урагана», не нуждается в пояснения. Он буквально выжигает позиции врага. Но на передовой не всегда все решается силой. Этот реактивный снаряд на первый взгляд внешне ничем не отличается от боевого. На самом деле в руках бойца оружие массового убеждения — десять тысяч листовок с призывом сдаться.

Агитснаряды достигают своих целей. Военнослужащий Украины Евгений Погребняк объясняет, почему. Он сдался при первой же возможности. Бросил оружие под Урожайным.

«Мы несем нормальные потери. Офицеры с нами на позиции вообще не ходят. Бронированной техники у нас нет», — говорит Погребняк.

Оборона ВСУ разваливается по всей линии южно-донецкого фронта. Реактивщики уже изучили все слабые стороны противника. Именно туда и летят реактивные снаряды артиллеристов из Бурятии, они для врага по-прежнему неуязвимы.