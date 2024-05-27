Мужчина зарезал сотрудницу общепита на рабочем месте

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Злоумышленник оказался соседом сверху. Ему не нравился запах, который поднимается в его квартиру из заведения.

Мужчина набросился с ножом на сотрудницу одной из служб доставки еды в Сыктывкаре. Он ворвался на кухню и нанес ей удары в область шеи, головы и груди. Об инциденте рассказали в Следственном комитете РФ по республике Коми.

«Женщина была госпитализирована, но на следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась от полученных телесных повреждений», — говорится в сообщении СК.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что мужчина на кухне вступил в словесную перепалку с еще несколькими людьми, а после направился к женщине, которая все это время продолжала готовить. Никто из присутствующих его не остановил.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство. В региональном управлении СК отметили, что подозреваемый ранее уже был судим. Он был задержан и заключен под стражу.

БНК также сообщает, что на преступление мужчина пошел из-за запаха в его квартире. Он оказался соседом сверху, проживал в том же доме, где находилось заведение.

Ранее 5-tv.ru писал, что жителя Омской области посадили на 11 лет за убийство из-за куска сала.