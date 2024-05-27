Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме на севере Москвы

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Пламя охватило квартиры на двух этажах жилого здания.

При пожаре в жилом доме на севере Москвы, по предварительным данным, погиб один человек. Как стало известно 5-tv.ru, именно в квартире этой женщины и началось возгорание.

Пожар произошел на девятом этаже 12-этажного дома на улице Флотской. Там площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пламя перекинулось и на этаж выше, там площадь пожара — пять квадратных метров. На полученных кадрах с места ЧП видно, как языки пламени выглядывали из окон на улицу.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию людей с верхних этажей. Люди схватили ценные вещи, документы и в спешке выбежали из дома.

В результате пожара, предварительно, погибла одна пожилая женщина. Именно в ее квартире началось возгорание. О наличии других пострадавших пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве загорелось торговое здание.