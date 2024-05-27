Торговое здание загорелось на МКАД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serge Fedoseev; 5-tv.ru

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О пострадавших не сообщалось. По словам администрации, людей внутри не было.

В Москве на 33-м километре МКАД произошел пожар в торговом здании. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В наше распоряжение также попали кадры с места.

Пожар произошел в двухэтажном здании, в котором располагаются торговые ряды. Как отметили в администрации, в момент ЧП внутри людей не было. О пострадавших не сообщалось.

К настоящему моменту пожар уже удалось ликвидировать. Известно, что в здании располагаются продуктовый магазин, магазин запчастей и несколько кафе.