Торговое здание загорелось на МКАД
Эксклюзив
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serge Fedoseev; 5-tv.ru
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О пострадавших не сообщалось. По словам администрации, людей внутри не было.
В Москве на 33-м километре МКАД произошел пожар в торговом здании. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В наше распоряжение также попали кадры с места.
Пожар произошел в двухэтажном здании, в котором располагаются торговые ряды. Как отметили в администрации, в момент ЧП внутри людей не было. О пострадавших не сообщалось.
К настоящему моменту пожар уже удалось ликвидировать. Известно, что в здании располагаются продуктовый магазин, магазин запчастей и несколько кафе.