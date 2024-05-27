В 10 раз больше, чем считалось: ученые измерили объем памяти мозга человека

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Для сохранения всех имеющихся в мире сайтов достаточно около пяти петабайт. А что может наш организм?

Американские ученые из Института биологических исследований Солка выяснили, какой объем информации может хранить человеческий мозг. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neural Computation.

Для этого исследователи взяли за основу анализ работы мозга крыс. А именно они изучили область мозга, отвечающую за обучение грызунов. Для того, чтобы измерить количество информации, ученые использовали бит — дискретную единицу, а для определения количества информации в мозге — специальную модель.

Выяснилось, что мозг способен хранить информацию, равную одному петабайту. Для сохранения всех имеющихся сайтов в мире достаточно около пяти петабайт. То есть человеческий мозг может хранить информации в десять раз больше, чем считалось раньше.

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