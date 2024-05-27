ЗРК «Бук-М1» поражает цели за 100 километров. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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НIМАRS уже не считается сложной целью: зенитчики группировки войск «Восток» без труда поражают западные снаряды и ракеты.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз Минобороны РФ показало кадры работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», который способен поражать цели на расстоянии до 100 километров.

Расчеты ЗРК «Бук-М1» группировки войск «Восток» осуществляют надежное прикрытие армейских подразделений и административных объектов на территории ДНР. В зоне ответственности группировки круглосуточно несут боевое дежурство российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Бук-М1» способен поражать сразу несколько целений на расстоянии до 100 километров. И делает это со снайперской точностью. Точность этого ЗРК не оставляет шансов противнику и его воздушным целям, в том числе поставленным Западом.

Расчету ЗРК удалось поразить реактивный снаряд HIMARS. Как рассказывают наши военные, такие цели перестали быть сложными, к ним уже приноровились и успешно борются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.