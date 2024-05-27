Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам наводчика.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз армейская авиация РФ сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России в составе вертолетов Ка-52м «Аллигатор», Ми-35 и Ми-8 сумела сорвать ротацию противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Экипажи вертолетов с помощью неуправляемых авиаракет нанесли удары по координатам авиационного наводчика. Цель была уничтожена.

Полет осуществлялся на предельно низкой высоте. После выполнения боевой задачи экипажи быстро вернулись в безопасную зону, на аэродром базирования.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.