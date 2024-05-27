Есть противопоказания: стюардесса рассказала, кому нельзя летать на самолете

Летать на самолете не следует при наличии насморка или после анестезии

Фото: www.globallookpress.com / Robert Schlesinger

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В списке — часто встречающиеся болезни.

Несмотря на то, что однозначного и законодательно прописанного запрета на перелеты для людей, которым нездоровится, нет, существует ряд противопоказаний. Изданию ИноСМИ стюардесса Кася рассказала о ТОП-7 случаях, когда на самолетах летать не рекомендуется.

Так, не стоит переступать порог трапа, если человек мучается от зубной боли или боли в ухе. Противопоказанием является и отит. Скачки давления на высоте могут значительно усилить боль. В комментариях к статье многие поделились собственным неприятным опытом.

Так, заложенный нос и насморк могут заметно усугубить самочувствие после полета. А также не стоит садиться в самолет, если недавно была сделана анестезия, человек занимался дайвингом или решил сдать кровь в качестве донора. При похмелье тоже не рекомендуется путешествовать по воздуху.

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