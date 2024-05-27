Действующий президент Литвы Науседа победил на выборах главы государства

Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak

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Политик набрал 74,43% голосов избирателей.

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа был переизбран на второй срок. Во втором туре выборов главы государства он одержал победу, набрав 74,43% голосов избирателей. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Литвы.

Главный конкурент Науседы — премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните — проиграла борьбу во втором туре. За нее было отдано 24,06% голосов. Она уже поздравила президента с переизбранием и отметила, что продолжит работать на посту премьера страны.

Явка на выборах президента Литвы составила 49,6%, пишет портал национального литовского радио LRT

В рамках первого тура выборов Науседа набрал 44,10% голосов.