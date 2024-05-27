В Уфе молодая женщина родила двойняшек и не смогла проснуться от наркоза

Фото: www.globallookpress.com / tk2

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Состояние малышей медики оценили как удовлетворительное.

С необычным и редким клиническим случаем столкнулись уфимские врачи перинатального центра. После операции кесарева сечения они в течение получаса не могли вывести из наркоза ставшую мамой женщину. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

В перинатальный центр поступила 30-летняя беременная. Ей должны были провести плановое кесарево сечение. Из-за аллергии на другие виды обезболивания врачи решили принять роды под общим наркозом. Операция прошла хорошо. На свет появились двойняшки. Проблема возникла, когда женщину стали выводить из наркоза.

«После окончания операции врач-анестезиолог прекратил подачу наркоза, но дыхание не восстанавливалось, и девушку не могли отключить от аппарата ИВЛ. У пациентки отсутствовали сознание и мышечная активность. При этом была четкая реакция зрачков на свет, повысилось давление», — сообщил Рахматуллин.

Врачи заподозрили у пациентки дефицит холинэстеразы — это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови. Медики тут же благодаря телемедицине связались с коллегами. Было принято решение взять анализ на содержание холинэстеразы, и результат подтвердил ее дефицит. Через 35 минут удалось снять блокирующее действие анастетиков. Женщина вскоре пришла в сознание.

Спустя время ее вместе с малышом выписали из больницы. Их состояние медики оценили как удовлетворительное.

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