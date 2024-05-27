Драка с участием сотни человек произошла в Башкирии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Началось все из-за нападения на участников СВО.

В Республике Башкортостан произошла массовая драка, в которой приняли участи около ста человек. Об этом сообщил в Следственном комитете РФ.

Началось все с нападения на двух участников спецоперации. Местные жители решили вступиться за них, что спровоцировало массовую драку.

В МВД Башкирии сообщили, что произошло все в одном из кафе. Конфликт произошел между руководством заведения и посетителями. Причиной стало якобы неподобающее поведение гостей. В ведомстве добавили, что заявлений от пострадавших в результате потасовки не поступало.

В СК РФ, в свою очередь, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Руководителю республиканского управления поручено доложить о ходе расследования в центральный аппарат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что более тысячи людей вышли на улицы Бишкека после драки с иностранцами.