В одну реку дважды: Эмин Агаларов вновь женился на Гавриловой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Торжество решили провести тайно и без размаха, который был в первый раз.

Певец Эмин Агаларов решил во второй раз жениться на модели Алене Гавриловой. Свадьбу пара решила провести тайно, да и не с таким размахом, как было в первый раз.

Как стало известно StarHit.ru, пара расписалась в одном из московских ЗАГСов, а после отправилась отмечать праздник в ресторан. Зал для торжества решили украсить живыми цветами, остальной декор был в белых тонах. Кроме того, гостей попросили не делиться кадрами с праздника в социальных сетях, и пока они, похоже, справляются с этой нелегкой задачей.

Агаларов и Гаврилова впервые поженились в 2018 году. На тот момент они уже пять лет встречались. Тогда они устроили роскошное торжество в гольф-клубе. Пригласили многих отечественных и не только знаменитостей: Зару, Дениса Клявера, Ольгу Орлову, Александра Серова, Катю Лель, Стивена Сигала и других. Всего на торжестве гуляли порядка 250 человек. Пространство, в котором веселились гости, было украшено свечами, пионами и розами — все в белых и нежно-розовых тонах.

Спустя пять месяцев после свадьбы у пары на свет появилась дочка Афина. Однако через два года Эмин и Алена приняла решение расстаться. Агаларов тогда поблагодарил Гаврилову за чудесные годы вместе и отметил — он всегда будет помогать и поддерживать общение с наследницей. Спустя всего несколько месяцев появились слухи, что пара снова сошлась. Агаларов стал в социальной сети делиться фото с избранницей и признаваться ей в любви.

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