Где была жена? Петросяна заметили в кино с другой женщиной

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Для выхода в свет юморист принарядился.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вышел в свет актрисой Джульеттой Степанян. Именно с ней, а не с молодой женой Татьяной Брухуновой он пришел на премьеру детского фильма «Манюня: приключения в Москве», пишет «Московский комсомолец».

Юморист сам принимал участие в съемках картины, поэтому на показ он принарядился. Надел коралловый пиджак, белую рубашку и галстук-бабочку. Хотя, по словам «начинающего актера», он всегда выходит в свет при параде.

На руке Петросяна журналисты разглядели обручальное кольцо и упокоились — в их отношениях с Брухуновой все по-прежнему хорошо. Хотя знать этого доподлинно невозможно, ведь сам юморист на вопрос о семье отвечать отказался.

А вопросов в последнее время к звездной паре возникает много. Молодая супруга в марте сообщила о пополнении в семье — она выложила фото с новорожденной дочкой. При этом беременной на многочисленных снимках в социальных сетяъх Бурухунову никто не видел.

Известно, что девочка родилась еще в октябре. Назвали ее Матильдой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брухунова нечаянно проговорилась подписчикам об интересных подробностях появления Матильды на свет.