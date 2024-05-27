Мозг не стерильный: названа неожиданная причина развития болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

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Ученым потребовалось 11 лет, чтобы убедиться в, на первый взгляд, странном предположении.

Шотландские ученые из Эдинбургского университета выяснили, из-за чего могут развиваться многие неврологические заболевания, в том числе и болезнь Альцгеймера. Они установили, что всему виной может стать набор микроорганизмов в мозге. Результаты работы исследователей были опубликованы в издании LiveScience.

Идея о том, что в мозге имеется микробиом, возникла у ученых еще 11 лет назад. Хотя до этого специалисты были убеждены — этот орган стерильный, он защищен от бактерий и вредных агентов, циркулирующих в крови. Шотландские исследователи же выяснили, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера содержится более обширное разнообразие бактерий и грибков, чем у здоровых людей.

Установить, как именно нарушается микробиом мозга, ученым пока не удалось. Однако они предположили — возможно, микроорганизмы перемещаются в мозг изо рта через нервную систему, когда у человек есть кариес или гингивит. Кроме того, вероятно, что причиной нарушения микробиома являются и амилоидные белки. В избытке они могут объединяться в нежелательные белковые скопления, нарушающие работу нейронов при болезни Альцгеймера.

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