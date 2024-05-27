Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью
Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
«Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он.
Как он добавил, на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Например, только 25 мая над Белгородской областью были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинских призывников вылавливают словно бродячих собак.