Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Орловской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он.

Как он добавил, на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Например, только 25 мая над Белгородской областью были сбиты противокорабельная ракета «Нептун» и 29 снарядов Vampire.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинских призывников вылавливают словно бродячих собак.