МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

Экс-командующий силами логистики и замначальника генштаба ВСУ объявлены в розыск

Фото: Бычков Алексей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Горбатюк и Вишневский проходят фигурантами по статьям УК РФ.

Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск в России. Информация об это следует из базы МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке обоих.

По какой именно статье они проходят фигурантами — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины Романа Машовца. Известно, что в прошлом году он организовывал теракты в Крыму, но их удалось предотвратить. Деятельность агентов украинской разведки пресекла ФСБ.

Под руководством Машовца, в том числе планировалось покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.