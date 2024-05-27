МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ
Экс-командующий силами логистики и замначальника генштаба ВСУ объявлены в розыск
Фото: Бычков Алексей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Горбатюк и Вишневский проходят фигурантами по статьям УК РФ.
Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Горбатюк и бывший командующий силами логистики ВСУ Олег Вишневский объявлены в розыск в России. Информация об это следует из базы МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке обоих.
По какой именно статье они проходят фигурантами — не уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России объявило в розыск замглавы офиса президента Украины Романа Машовца. Известно, что в прошлом году он организовывал теракты в Крыму, но их удалось предотвратить. Деятельность агентов украинской разведки пресекла ФСБ.
Под руководством Машовца, в том числе планировалось покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.