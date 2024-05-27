Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции в Коломбо

Умер посол Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Пактэ

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Дипломату было 53 года.

Тело посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ нашли в его резиденции в Коломбо. Об это сообщили сотрудники посольства в социальной сети X.

О причинах смерти не говорится. Отмечается, что информация о месте и времени прощания будет опубликована позже. Шри-Ланка обещала оказать семье покойного всю необходимую помощь.

Daily Mirror пишет, что дипломат не вышел утром из своей комнаты, после чего его обнаружили мертвым. Авторы указывают предварительной причиной смерти остановку средства, однако окончательный ответ будет дан лишь после проведения вскрытия.

Пактэ было 53 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что посол Гондураса Хуан Рамон Эльвир Сальгадо скоропостижно скончался в Москве. Незадолго до смерти он жаловался на боли в спине. Тогда врачи его осмотрели, но не стали госпитализировать.