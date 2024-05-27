Минобороны РФ предложило помощь в ликвидации последствий наводнения в Армении

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В северных регионах республики выпала месячная норма осадков.

Минобороны РФ заявило о готовности помочь Армении с ликвидацией последствий наводнения и селей, которые были спровоцировали обильными осадками. Об этом российское ведомство написало в своем Telegram-канале.

Сильные дожи с грозами привели к чрезвычайной ситуации в республике. В северных регионах страны выпала месячная норма осадков.

«Министерство обороны Российской Федерации готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей», — указано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что командование 102-й российской военной базы уже получило указание, они готовы выделить личный состав необходимую технику. Все средства будут направлены в район стихийного бедствия, если Ереван уведомит Москву о необходимости принятия мер.

В МЧС России также предложили помощь Армении. Министерство заявило о готовности направить в республику спасателей.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ выразил сочувствие армянскому народу в связи с наводнением.