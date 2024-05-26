На юго-востоке Турции в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 10 человек
Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman
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Число пострадавших, по последним данным, выросло до 39.
По предварительной информации, десять человек скончались в результате смертельного ДТП с участием автобуса в Турции. Об этом сообщили в МВД республики. В ведомстве добавили, что число пострадавших составило 39 человек.
Грузовик столкнулся с автобусом на шоссе АГ на юго-востоке страны. Губернатор Мерсина Али Хамзы Пехливана сообщил местному телевиденью, что пострадавшие были госпитализированы в больницы. На место ЧП были направлены спасатели. Работы продолжаются.
Очевидцы публикуют кадры с места аварии. На них видно, что серьезно повреждена была еще и легковая машина. Она превратилась в груду металла. На месте много бригад скорой помощи.
Движение по дороге сейчас перекрыто в обе стороны. Официальной причины столкновения пока нет. По одной из версий, автобус столкнулся с грузовиком, который следовал по встречной полосе. Произошло это из-за нарушения правил обгона.
Ранее 5-tv.ru писал, что четыре грузовика столкнулись на трассе М-10.