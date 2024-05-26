«Я не держал»: ЮрКисс ответил Чеботиной, засветившей лицо нового возлюбленного

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Долгое время артисты молчали о расставании. Теперь же они стали откровенничать о разрыве в своих новых песнях.

После того, как певица Люся Чеботина «засветила» нового возлюбленного между бывшими началась перепалка. К такому мнению пришли поклонники обоих, услышав тексты новых треков.

Если сначала пара молчала об отношениях, то на днях каждый из знаменитостей решил высказаться о прошлых отношениях. Как уверены пользователи соцсетей, Чеботину спровоцировал на признание ЮрКисс, который начал рассказывать о их разрыве. После откровения звезда сообщила — совсем скоро выйдет новый трек «За бывшего». В опубликованных артисткой строках поклонники разглядели намеки.

«Я поднимаю тост за своего бывшего. Какие обиды, мы же взрослые люди! Хочу пожелать всего наилучшего, но лучше меня в твоей жизни не будет», — спела Чеботина.

Сразу после этого ЮрКисс тоже сообщил — у него намечается премьера песни. В социальной сети он опубликовал отрывок клипа, где позировал с блондинкой очень похожей на Чеботину.

«Baby, don’t stop. Я не просил трогать руками мой мир, я не держал и не отпустил. Ты ни при чем, это просто мой стиль», — спел ЮрКисс.

Фанаты тут же решили — новая песня ЮрКисса — это ответ Чеботиной, засветившей лицо нового возлюбленного.

К слову, о расставании ЮрКисса и Чеботиной стало известно в начале мая. Тогда певец дал интервью, в котором сначала неоднозначно ответил на вопрос о разрыве, а чуть позже и вовсе признался. Он рассказал, что девушка многому его научила и между ними было много ярких моментов. ЮрКисс также отметил, что основой их отношений было взаимопонимание.

Никаких серьезных причин для разрыва не было. Просто спустя какое-то время они начали остывать друг к другу и перестали ладить. Он также рассказал, что на данный момент не понимает, входит ли Люся до сих пор в их лейбл, так как она работает и с другими людьми, сотрудничество с которыми не было оговорено. Вскоре после откровения Чеботина спровоцировала слухи о романе с другим.

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